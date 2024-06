Raul Gustavo acerta a sua saída do Corinthians

Zagueiro não veste mais a camisa do Timão e tem proposta do Ferencvaros, da Hungria, e do Tijuana, do México

O zagueiro Raul Gustavo não joga mais com a camisa do Corinthians. O jogador acertou, nesta quinta-feira (13), sua rescisão de contrato com o Timão, já se despediu dos companheiros no CT Joaquim Grava e terá um novo clube. Contudo, o destino do defensor ainda é uma incógnita, já que duas equipes brigam pelo atleta.

Raul Gustavo tinha acordo com o Ferencvaros, da Hungria, mas o Tijuana, do México, entrou na disputa. Apesar de estar bem acertado com os europeus, as condições oferecidas pelo clube mexicano animam mais o defensor de 25 anos. Assim, o jogador ainda precisa decidir onde vai seguir sua carreira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine