Piquerez valoriza vitória sobre o Vasco e projeta jogo com Atlético-MG

PIquerez foi o autor do primeiro gol do Palmeiras, que abriu o caminho para o triunfo por 2 a 0, no Allianz Parque

O Palmeiras voltou aos treinos nesta sexta-feira (14), na Academia de Futebol, após vencer o Vasco por 2 a 0, na última quinta (13), no Allianz Parque, com gols de Piquerez e Rony, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares do confronto fizeram atividade regenerativa no centro de excelência, enquanto o restante foi a campo e, com o auxílio de jovens do Sub-20, realizou um coletivo.

Autor do primeiro gol do triunfo sobre o Vasco, Piquerez falou da importância dos três pontos obtidos sobre a equipe carioca. Foi o 12ª vez que o lateral-esquerdo balança as redes pelo Verdão, em 156 partidas.