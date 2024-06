Patati fica fora do duelo contra o Operário por opção técnica

Titular nos últimos quatro jogos do Santos, o atacante Weslley Patati está fora do embate contra o Operário, nesta sexta-feira (14), às 19h, em Ponta Grossa, pela 10° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o jogador estará ausente não por suspensão ou lesão, mas por opção da comissão técnica.

Na versão do Peixe, com Guilherme de volta após se recuperar de lesão e Otero à disposição após ficar fora da Copa América, Patati volta ao fim da fila por uma vaga no ataque. Contudo, o corte do atacante acontece justamente em uma semana conturbada e cheia de polêmicas do jogador.