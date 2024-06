Operário x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Na noite desta sexta-feira (14/6), o Operário-PR recebe o Santos, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, abrindo a nona rodada da Série B do Brasileiro. O duelo começa às 19h (de Brasília) e vale demais. Afinal, quem vencer sobe muito na tabela. O Santos no momento é o quinto colocado com 15 pontos. Com um triunfo pulará para a liderança provisória. Já o Operário, com os mesmos 15 pontos do Peixe, mas em oitavo lugar, caso vença por dois ou mais gols de diferença, também vai à ponta.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão com um esquenta a partir das 17h30. Nele, você encontrará todas as informações das equipes. E com a bola rolando, Daniel Teles estará na narração.