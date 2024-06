Operário-PR derrota o Santos e afunda o Peixe na crise

Nesta sexta-feira, o Operário-PR derrotou o Santos por 1 a 0, em jogo válido pela oitava rodada da Série B. O gol do Fantasma veio através de Willian Machado. Com o triunfo, o time paranaense assume a vice-liderança, com 18 pontos. Enquanto isso, o Peixe está na sexta colocação, com 15 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Operário encara a Chapecoense, fora de casa. O Santos tenta a sua recuperação contra o Goiás, em casa.

Primeiro tempo e Operário-PR em vantagem

O Operário-PR mostrou ao que veio desde os minutos iniciais. Com imposição física, o Fantasma impediu o Santos de jogar e não demorou para chegar ao gol. No levantamento, a zaga do Peixe deu bobeira e Willian Machado tocou na saída do goleiro, 1 a 0.