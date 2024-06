Neymar vai a shopping de São Paulo renovar carteira de motorista

O craque Neymar, do Al-Hilal, esteve, na manhã desta sexta-feira (14), no Shopping Brisamar, em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Ele foi ao local para renovar sua carteira de motorista.

“Faz muito tempo que eu não venho ao shopping. [Estou aqui] no shopping de São Vicente, vim renovar minha CNH. Meus amigos saíram e vieram me acompanhar de manhã. Dá uma olhada no cidadão. Ó o estado dos caras [risos]”, iniciou Neymar.

“Ontem saímos, fomos no jogo do Flamengo, depois fomos na Anitta. Eu fui descansar, porque tinha compromisso cedo. Eles seguiram. Só que eu obriguei todo mundo a vir comigo”, afirmou o jogador em um story no Instagram.

Afinal, o shopping aparentemente estava vazio e Neymar conseguiu caminhar com tranquilidade. A equipe de comunicação do local disse que o shopping não foi fechado ou teve funcionamento prejudicado por causa da presença do jogador. Foi esclarecido, no entanto, que a unidade do “Poupatempo”, onde o camisa 10 esteve, abre às 9h, uma hora antes das outras lojas.