Neymar indica que poderá jogar no Flamengo em 2025

Jogador do Al-Hilal, Neymar esteve no Maracanã na quinta-feira. Marcos Braz nega conversas pela contratação do craque

A presença de Neymar no Maracanã, na vitória do Flamengo em cima do Grêmio por 2 a 1, deixou os torcedores rubro-negros e até mesmo os jogadores do time carioca eufóricos. Aliás, se depender do craque, esse cenário pode voltar a se repetir em breve, mas com uma maior frequência. Afinal, durante a sua ida ao estádio carioca, o atleta do Al-Hilal reafirmou o seu desejo de jogar no Mais Querido.

Segundo o “O Globo”, Neymar falou para membros da diretoria do Flamengo sobre a possibilidade de jogar no time ao fim do seu contrato com o Al-Hilal, ou seja, no meio de 2025. O vínculo do jogador com o clube saudita, no entanto, prevê a opção de ser prorrogado por mais uma temporada.