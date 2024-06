MPT-RJ recomenda que Fla-Flu não exija padrão estético a funcionários do Maracanã

O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) tomou conhecimento da cartilha de etiqueta profissional adotada pelo consórcio formado por Flamengo e Fluminense para os funcionários no Maracanã. Assim, o órgão, por meio da procuradora Fernanda Barbosa Diniz, emitiu notificação recomendatória para que a dupla não exija padrões estéticos aos trabalhadores. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o manual tem origem nos documentos que fizeram a Odebrecht ganhar o processo licitatório para controlar o Maracanã em 2013. Ele veta o uso de tatuagens e piercings visíveis, exige uso de desodorante e, embora admita perfumes, pede moderação na essência escolhida pelo colaborador.