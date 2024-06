Messi e Lautaro brilham em goleada da Argentina antes da Copa América

Craque fez dois gols, um no primeiro e outro na segunda etapa, enquanto Lautaro repetiu o feito em grande exibição da tricampeã do mundo

Argentina entrou em campo nesta sexta-feira (14) para seu último amistoso antes do início da Copa América. O atacante Lautaro Martínez marcou duas vezes, enquanto o craque Messi, também deixou sua marca em duas oportunidades na grande exibição da atual campeã do Mundo contra a Guatemala ao vencer por 4 a 1.

Messi e Lautaro viram para a Argentina

O time da Argentina acabou surpreendido e sofreu um gol da Guatemala, aos três minutos, o defensor Molina fez contra. Na sequência, e como esperado por todos que acompanharam o amistoso, os argentinos tomaram o controle do jogo e viraram ainda no primeiro tempo com gols de Messi e Lautaro, que fez de pênalti sofrido por Carboni. Messi ainda acertou a trave duas vezes, uma delas em cobrança de falta. Assim, a primeira etapa encerrou em 2 a 1 para os hermanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Messi e Lautaro marcam novamente em grande exibição hermana

Na segunda etapa, a seleção tricampeã do mundo seguiu comandando a partida. Em lindo passe de Enzo Fernández para Messi, o craque ajeitou e deixou Lautaro livre para fazer o 3 a 1. Depois o treinador Scaloni mexeu bastante na equipe, entrando Alvarez, Montiel, Martínez Quarta, De Paul e Di Maria, que quase fez um golaço de bicicleta. Depois o meia deu uma linda assistência para Messi, que marcou o quarto gol da Argentina, 4 a 1.