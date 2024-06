Melhor em campo, Estêvão analisa vitória do Palmeiras sobre o Vasco

Atacante dá duas assistências no triunfo por 2 a 0 nesta 8ª rodada do Brasileirão

Dessa maneira, o jovem promissor do Palmeiras concedeu entrevista após a partida e analisou o triunfo do Verdão nesta quinta-feira.

O Palmeiras voltou a ter uma grande atuação no Campeonato Brasileiro e venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quinta-feira (13), no Allianz, em partida válida pela 8ª rodada da competição. A boa partida, no entanto, passou muito pela noite iluminada do jovem Estêvão, melhor em campo e autor de duas assistências para os gols de Piquerez e Rony.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Estêvão já tem negociação avançada com o Chelsea, da Inglaterra. No entanto, ele só poderá se apresentar ao novo clube no próximo ano, quando completar 18 anos, após a disputa do Mundial de Clubes em novo formato. Ao mesmo tempo, o camisa 41 assume a posição de ‘xodó’ da torcida após a saída de Endrick para o Real Madrid.