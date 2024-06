Luiz Araújo comenta reação de Neymar com o seu gol: ‘Sem palavras’

Luiz Araújo foi o grande nome da vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2 a 1, no Maracanã. Afinal, o atacante marcou os dois gols do triunfo. O primeiro, aliás, com um lindo chute de fora da área, que impressionou até mesmo Neymar, que estava no estádio. Nesta sexta-feira (14), Luiz Araújo comentou sobre a reação do craque.

A reportagem do Jogada10 estava no estádio e registrou o momento em que Neymar reagiu ao gol de Luiz Araújo.