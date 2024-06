Luis Zubeldía questiona gol anulado de Calleri

Luis Zubeldía acredita que o gol anulado poderia ter sido validado e o São Paulo saído de campo com três pontos

Nesta quinta-feira (13), o São Paulo empatou sem gols diante do Internacional, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado poderia ser diferente, caso o VAR não anulasse o gol de Calleri na etapa final, fato que irritou o técnico Luis Zubeldía na entrevista coletiva.

Durante a entrevista coletiva, o comandante afirmou que tem a impressão de posição legal do camisa 9 e deixou clara a sua insatisfação com a decisão do VAR.