Luis Guilherme entra no top-3 de maiores vendas do Palmeiras

Negociado por 30 milhões de euros, meia-atacante se junta a Gabriel Jesus e Endrick como as vendas mais caras do Verdão

O Palmeiras já se despediu do meia-atacante Luis Guilherme, que deixou o clube para defender o West Ham, da Inglaterra. Apesar do pouco tempo, o jogador deixou saudades no torcedor, mas também entrou para a história alviverde. Afinal, ele entrou no top-3 de vendas mais caras do Verdão.

A negociação foi fechada em 30 milhões de euros (R$ 170 milhões). Desse montante, 23 milhões de euros (cerca de 131 milhões) são fixos e outros 7 milhões de euros (R$ 39 milhões) são de bônus, que variam de acordo com metas esportivas previstas no contrato. O Palmeiras ainda terá direito a 20% do que o clube inglês obtiver de lucro com uma possível venda futura.