Lista da Colômbia para a Copa América é anunciada

Como a convocação para os amistosos contra Estados Unidos e Bolívia tinham 28 jogadores, a comissão técnica precisava fazer dois cortes visando o torneio continental. Assim, os nomes que ficaram de fora da Copa América foram Yerson Mosquera, zagueiro do Villarreal, e o meio-campista Sebastián Gómez, do Coritiba.

O técnico Néstor Lorenzo confirmou, nesta sexta-feira, a sua lista de 26 convocados para a disputa da Copa América. Nesse sentido, a relação final conta com poucas surpresas em relação as figuras que tem frequentado os recentes chamados.

Campeã do torneio pela única vez em 2001, a Colômbia chega para a competição nos Estados Unidos dotada de uma larga invencibilidade. Para que se tenha uma ideia, a última derrota da seleção colombiana aconteceu ainda em fevereiro de 2022, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, diante da Argentina. De lá pra cá, foram 21 jogos entre amistosos e as Eliminatórias da Copa de 2026 com 16 vitórias e cinco empates.

Veja a convocação da Colômbia para a Copa América

Goleiros: Álvaro Montero (Millonarios – Colômbia), Camilo Vargas (Atlas – México) e David Ospina (Al-Nassr – Arábia Saudita);

Defensores: Carlos Cuesta (Genk – Bélgica), Daniel Muñoz (Crystal Palace – Inglaterra), Davinson Sánchez (Galatasaray – Turquia), Deiver Machado (Lens – França), Jhon Lucumí (Bologna – Itália), Santiago Arias (Bahia) e Yerry Mina (Cagliari – Itália);