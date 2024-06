Lembra dele? Ex-Fluminense ‘ressurge’ após affair com apresentadora ser revelado

Ex-jogador do Fluminense está atuando no Kuwait desde 2020 após passagem pelo futebol português

Os fãs da famosa, então, se esforçaram para descobrir quem seriam o novo affair da apresentadora e descobriram que se tratava do jogador. Aliás, Luiz Fernando estava desaparecido da mídia desde que deixou o futebol brasileiro. Isso porque seu último clube no país foi o América-MG.

Ex-jogador do Fluminense, Luiz Fernando ressurgiu após um affair com a apresentadora do Multishow Patrícia Ramos ser revelado pelos detetivões da internet.

Ex-Fluminense rodou pelo mundo

Luiz Fernando defendeu o Al-Tadhamon, do Kwait, na última temporada. Antes, ele jogou por três anos no Al-Fahaheel, do mesmo país. Atualmente com 29 anos, o meia começou a carreira no clube carioca e foi emprestado pelo tricolor para diversos clubes como Vila Nova e STK Samorin, da Rússia. Além disso, jogou também pelo Minnesota Unites, dos Estados Unidos e pelo América-MG.

Depois de rodar o Brasil e o mundo, foi vendido pelo Tricolor para o CD Aveiro, de Portugal, onde jogou apenas uma temporada, em 2019. Em seguida se mudou para o futebol do Kwait.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .