Jamaica divulga convocação com nome que não estará na Copa América

A seleção da Jamaica entrou no grupo de participantes da Copa América que divulgaram a sua lista de convocados. Os comandados do treinador islandês Heimir Hallgrímsson estão no Grupo B onde enfrentam México, Equador e Venezuela.

Diferente das seleções sul-americanas, por exemplo, os Reggae Boyz chegam para a competição em ritmo de disputa oficial. Isso porque duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 foram encaixadas na Data Fifa de junho. Nesse ínterim, a Jamaica teve 100% de aproveitamento ao bater República Dominicana, por 1 a 0, e Dominica, com o placar de 3 a 2.