Hungria x Suíça: escalações e onde assistir

Seleções estreiam na Eurocopa 2024 em partida válida da primeira rodada do Grupo A

A bola volta a rolar no segundo dia da Eurocopa 2024. Hungria e Suíça se enfrentam neste sábado (15), às 10h (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, na sequência da primeira rodada do Grupo A, composto também por Alemanha e Escócia.

Como chega a Hungria

A Hungria terá um confronto direto pela segunda vaga de classificação do Grupo A. Isto porque, a anfitriã Alemanha é a grande favorita a ficar em uma das primeiras posições da chave. Dessa maneira, os húngaros apostam na boa sequência na última Data Fifa para começar a Euro com o pé direito.

Ao mesmo tempo, a seleção comandada pelo técnico Marco Rossi vem de uma boa vitória sobre Israel.