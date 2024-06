Globo fecha com ídolo do Internacional e um ex-Seleção Brasileira como novos comentaristas

Os ex-jogadores, com vasta experiência em Copas América, integrarão o time do programa 'Seleção Sportv', apresentado por André Rizek, no SporTV

A Globo investe pesado em novos ex-jogadores como comentaristas. Isso porque a emissora anunciou dois reforços de peso para sua equipe de comentaristas: o argentino Andrés D’Alessandro, ídolo do Internacional, e o ex-Seleção Brasileira Elano, que disputou a Copa do Mundo de 2010.

Novidade na Globo

Andrés D’Alessandro, revelado pelo River Plate e campeão do Mundial Sub-20 pela Argentina em 2001, teve uma carreira marcante no Internacional. Isso porque ele atuou por 12 temporadas no clube, marcou 97 gols e conquistou 12 títulos.