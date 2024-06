Fluminense conta com vários pendurados para jogo deste sábado

Tricolor tem seis jogadores com dois amarelos. Excetuando André, que segue fora, todos podem ir a campo contra o Atlético-GO

O Fluminense conta com uma lista extensa de pendurados quando entrar em campo neste sábado (15), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO. Ao todo, seis jogadores do elenco de Fernando Diniz têm dois amarelos e estão na berlinda.

André, Alexsander, Felipe Melo, Guga, Marquinhos e Ganso já possuem duas advertências e, caso sofram nova sanção por cartão amarelo, ficariam fora da partida contra o Cruzeiro, pela décima rodada, no próxima quarta-feira (19).