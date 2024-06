Fluminense busca renovação de empréstimo do zagueiro Marlon

Permanência vai depender de uma nova liberação do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, porém atleta tem interesse em ficar no Tricolor

A cria de Xerém está em seu último mês de contrato por empréstimo com o clube. No momento, a situação é indefinida, porém o atleta, era tido como substituto de Nino no início da temporada, segundo o próprio treinador Fernando Diniz. Ele também tem interesse em estender o vínculo, e uma reunião deve acontecer em breve.

Depois de se recuperar de lesão, o zagueiro Marlon passou a ter mais oportunidades no Fluminense. Afinal, o clube carioca tem interesse de renovar o empréstimo do jogador, que se encerra no fim de junho junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Vale lembrar que ele foi titular da equipe nas últimas duas partidas e elogiado por Thiago Silva. A informação é do portal “ge”.

Marlon passou por uma artroscopia no joelho direito no começo de abril. Desde a derrota para o Botafogo por 4 a 2, pelo Campeonato Carioca, no dia 3 de março, não atuava. Mesmo com a chegada de Thiago Silva, que só poderá atuar depois do dia 10 de julho, o tricolor vê com bons olhos a renovação do empréstimo.

“Esse momento exigiu um sacrifício (partida em que retornou de lesão), consegui ir no sacrifício até onde pude, mas agora estou recuperado, zerado. Agora é voltar e ficar à disposição do professor (Fernando Diniz)”, afirmou.

Defensor também tem interesse

O zagueiro ainda tem mais dois anos de contrato no Shakhtar, até julho de 2026. A permanência vai depender de uma nova liberação do clube ucraniano ou que a Fifa aumente a cláusula de guerra por mais um ano. Afinal, a entidade havia definido essa configuração em virtude do conflito entre Rússia e Ucrânia.