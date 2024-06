Flamengo volta a sofrer gol de escanteio após seis jogos

Com Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz em campo, Edenilson estufa as redes de cabeça no Maracanã Crédito: Jogada 10

Na quinta-feira (13/06), o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1 no Maracanã e retornou para liderança do Brasileirão. No entanto, Tite segue com problemas para resolver. Um dos deles é o posicionamento em bola parada defensiva. Afinal, os jogadores rubro-negros novamente sofreram um gol de escanteio em campo. LEIA MAIS: Com Tite, Luiz Araújo atuou em todos os jogos do Flamengo em 2024

Defesa do Flamengo O time vem tendo dificuldade em afastar bolas aéreas. Aliás, dos últimos seis gols sofridos na temporada, três aconteceram após cobranças de escanteio. Na quinta-feira, havia quatro zagueiros rubro-negros em campo: Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz. Entretanto, Edenilson mesmo assim recebeu livre para cabecear e estufar as redes no Maracanã. A equipe sofreu gols de escanteio contra Botafogo, Bragantino e Grêmio, respectivamente. No entanto, Tite vem conseguindo aos poucos encontrar solidez e equilíbrio. Após uma sequência de atuações inconstantes, os jogadores rubro-negros embalaram seis vitórias consecutivas na temporada e atualmente vivem um bom momento no ano. O Flamengo agora entra em campo no próximo domingo (16/06), diante do Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela nona rodada do Brasileirão. Com 17 pontos, os comandados de Tite estão na liderança do campeonato e podem disparar em caso de uma vitória em Curitiba.