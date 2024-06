Flamengo tem mais dois desfalques para o jogo contra Athletico

Rubro-Negro enfrenta o Furacão, neste domingo, às 16h, na Ligga Arena, e segue com 'dor de cabeça' por conta de baixas no elenco

O Flamengo tem mais três desfalques confirmados para o jogo contra o Athletico, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Everton Cebolinha e o volante Igor Jesus estarão fora de combate. Além deles, o técnico Tite também está fora do jogo de domingo, às 16h, na Ligga Arena, por causa do terceiro cartão amarelo.

Everton Cebolinha não teve lesão detectada no exame de imagem. Porém, o atacante do Flamengo está com um incômodo na perna direita e ficará fora. Por outro lado, Igor Jesus sofreu uma entorse grave e ficará fora de três a quatro semanas, aumentando a lista de desfalques do time durante a Copa América.