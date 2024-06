Flamengo obtém efeito suspensivo para diretor após declarações

O Flamengo obteve efeito suspensivo para o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel. Na última quinta-feira, ele tinha sido afastado por 20 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após declarações contra a arbitragem e a CBF no empate por 1 a 1 com o Bragantino. Com isso, ele pode viajar para Curitiba, onde o time enfrenta o Athletico neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Flamengo tem mais dois desfalques para o jogo contra Athletico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na partida em questão, o Flamengo reclamou da anulação da expulsão de Luan Cândido, do Bragantino, e de um possível pênalti não marcado em Luiz Araújo, que foi ignorado pelo VAR. Na saída de campo, Bruno Spindel, inclusive, questionou as atitudes do dono da SAF do Botafogo, John Textor.