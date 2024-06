Flamengo e Prefeitura do Rio terão nova reunião para tratar do terreno do Gasômetro

Em busca de avançar nas tratativas pela compra do terreno do Gasômetro para construir o seu estádio, o Flamengo tem um novo encontro marcado com a Prefeitura do Rio. Na segunda-feira (17), o presidente Rodolfo Landim e o prefeito Eduardo Paes se reunião para tratar de detalhes sobre o assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reportagem do Jogada10 apurou que o encontro, que contará com outros dirigentes do clube carioca, pode deixar ainda mais encaminhado o projeto do Flamengo de erguer o seu estádio no espaço, hoje, do Gasômetro. No total, o clube Flamengo quer investir em dois terrenos que totalizarão 104 mil metros quadrados na área.