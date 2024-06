Ferroviária x Santos – Brasileirão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações

Ferroviária e Santos, dois times do futebol paulista, se enfrentam em momentos opostos no Brasileirão Feminino 2024

Neste sábado (14), Ferroviária e Santos se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo será no Zezinho Magalhães, em Jaú. A bola vai rolar a partir das 17 (de Brasília). O duelo marca o encontro de opostos na classificação. Enquanto as Guerreiras Grenás estão na vice-liderança, com 25 pontos. O Peixe aparece na 14ª posição, na zona de rebaixamento, com sete pontos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Brasil a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Ferroviária

O time do interior paulista é uma das forças da competição. Garantida no mata-mata, a Ferroviária tenta consolidar a sua vice-liderança, já que alcançar o Corinthians está cada vez mais complicado. Além disso, as Guerreiras Grenás querem afundar as rivais locais na zona de rebaixamento.