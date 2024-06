Fábio Carille garante que não vai entregar o cargo no Santos

Nesta sexta-feira (14), o Santos perdeu do Operário-PR por 1 a 0 e entrou de vez na crise. Agora, são quatro derrotas consecutivas e o time na sexta colocação da Série B, com 15 pontos, dois a menos que o Goiás, primeiro time do G4. Apesar dos resultados ruins, o técnico Fabio Carille acredita que o time está com falta de sorte.

“Nesses quatro jogos tiveram situações que merecíamos uma sorte maior, uma definição melhor. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo-SP. Nós criamos muitas chances, mas muitas. O adversário chegou pouco, acertou dois chutes e fomos derrotados. Isso não é desculpa, mas aconteceu. Hoje acho que merecíamos uma sorte melhor pelo final do jogo, pelo nosso segundo tempo onde o Brazão praticamente não trabalhou. A gente jogando, errando, mas tentando”, afirmou, antes de completar: