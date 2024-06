Ex-jogadores do Flamengo acompanham a vitória contra o Grêmio no Maracanã

Com o fim da temporada europeia, brasileiros que atuam no Velho Continente aproveitam as férias para retornar ao país e rever familiares e amigos. Mas, além disso, muitos também utilizam esse tempo livre para visitar seus ex-times. Foi o que aconteceu na partida entre Flamengo e Grêmio, no Maracanã, que contou com cinco atletas que passaram pelo Rubro-Negro.

A reportagem do Jogada10, que esteve no Maracanã, registrou as presenças de Rodinei, Hugo Souza e Kennedy no estádio. Além deles, Otavio e Matheus França também estiveram no local.