Eurocopa 2024: conheça as seleções do Grupo E

Único grupo sem título da Eurocopa 2024, o Grupo E promete ser um dos mais equilibrados. Apesar do favoritismo da Bélgica, que não deve ter problemas para avançar às oitavas de final, a disputa entre Eslováquia, Romênia e Ucrânia promete ser ponto a ponto pela vaga no mata-mata da competição continental. Veja abaixo as principais informações sobre o Grupo E

Bélgica

Favorita do grupo, a Bélgica não deve ter dificuldades para avançar às oitavas de final. A seleção belga se classificou para a Euro de 2024 após garantir o primeiro lugar do Grupo F nas Eliminatórias e disputa a competição continental pela sétima vez na história. Apesar da geração talentosa que encantou o futebol mundial nos últimos anos, o melhor desempenho do país na Eurocopa continua sendo o vice-campeonato em 1980, além do terceiro lugar dentro de casa em 1972. Nas últimas duas edições, caiu nas quartas de final. Em meio a uma transição de gerações, os belgas passaram por dificuldades na última Copa do Mundo e foram eliminados na fase de grupos, e chegam na Euro com incerteza. O principal destaque da equipe é o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City. A seleção belga ainda conta com jovens que se destacaram na última temporada como Jeremy Doku, do Manchester City, e Lois Openda, do RB Leipzig.

Convocados

Goleiros: Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town) e Matz Sels (Nottingham Forest)

Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Jan Vertonghen (Anderlecht), Arthur Theate (Stade Rennais) e Axel Witsel (Atletico Madrid)

Apoiadores: Yannick Carrasco (Al Shabab), Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olympique Lyonnais), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) e Aster Vranckx (vfL Wolfsburg)

Atacantes: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig) e Leandro Trossard (Arsenal)

Eslováquia

A Eslováquia disputará a Eurocopa pela terceira vez desde o fim da Tchecoslováquia. Após participar das edições de 2016 e 2020, os eslovacos garantiram a vaga na Euro de 2024 após se classificarem em segundo lugar no Grupo J das Eliminatórias. O melhor desempenho do país desde que se tornou independente foi as oitavas de final na edição de 2016. Na última participação, não passou da primeira fase. Na Alemanha, a Eslováquia acredita ser possível chegar às oitavas de final, nem que seja com o terceiro lugar da chave. Os principais nomes da equipe são o zagueiro Milan Skriniar, do Paris Saint-Germain, da França, e o meia Stanislav Lobotka, do Napoli, da Itália.