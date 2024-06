Eurocopa 2024: conheça as seleções do Grupo B

Grupo da morte conta com Espanha, Croácia, Itália e Albânia Crédito: Jogada 10

O Grupo B da Eurocopa 2024 é considerado o “Grupo da Morte” e promete fortes emoções na primeira fase. A chave conta com a tricampeã Espanha e a bicampeã Itália, que venceu a última edição após superar a Inglaterra na decisão em Wembley. Além das gigantes, o grupo terá a Croácia, que foi vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022, e a Albânia, comandada pelo brasileiro Sylvinho, e que está em sua segunda participação. Veja abaixo as principais informações do Grupo B: Jogos do Grupo B 15/6 – Espanha x Croácia – 13h

15/6 – Itália x Albânia – 16h

19/6 – Croácia x Al bânia – 10h

19/6 – Espanha x Itália – 16h

24/6 – Albânia x Espanha – 16h

24/6 – Croácia x Itália – 16h

OBS: As emissoras que tês os direitos de transmissão são: TV Globo, CazeTV e SporTV

Espanha Detentora de três títulos e maior campeã da Eurocopa junto com a Alemanha, a Espanha chega com moral na edição de 2024 após conquistar o título da Liga das Nações de 2023 e se classificar em primeiro lugar no Grupo A das Eliminatórias da Euro. Será a 11ª participação da Fúria na competição, que é candidata a brigar pelo título. A seleção espanhola foi campeã nas edições de 2008 e 2012, além de terceiro colocada em 2020, e tem tudo para ficar pelo menos no pódio mais uma vez. O técnico Luis de la Fuente aposta as fichas principalmente nos jovens talentos como o meia Pedri e o atacante Yamal, do Barcelona, e do meia-atacante Dani Olmo, do RB Leipzig, da Alemanha, além da experiência do meia Rodri, do Manchester City, e dos defensores campeões europeus Carvajal e Nacho, do Real Madrid. Convocados

Goleiros: Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal) e Unai Simon (Athletic Bilbao)

Defensores: Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Al Nassr), Dani Carvajal (Real Madrid), Daniel Vivian (Athletic Bilbao), Jesus Navas (Sevilla), Marc Cucurella (Chelsea), Nacho (Real Madrid) e Robin Le Normand (Real Sociedad)

Apoiadores: Alex Baena (Villarreal), Fabian Ruiz (France Paris Saint-Germain), Fermin Lopez (Barcelona), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (Barcelona) e Rodri (Manchester City)

Atacantes: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Ayoze Perez (Real Betis), Dani Olmo (RB Leipzig), Ferran Torres (Barcelona), Joselu (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) e Nico Williams (Athletic Bilbao) Croácia Em tom de despedida de uma geração, a Croácia quer honrar o legado de craques como Luka Modric e busca uma campanha histórica na Eurocopa de 2024. Desde que deixou de fazer parte da Iugoslávia e se tornou um país independente, a Croácia disputará a Euro pela sétima vez e ficou de fora de apenas uma das últimas oito edições (em 2000). O melhor desempenho aconteceu em 1996 e 2008, quando foi eliminada nas quartas de final. Ao mesmo tempo em que foi vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022, os croatas não passaram das oitavas nas Euros de 2016 e 2020. O principal nome da equipe é o veterano meia Luka Modric, do Real Madrid.