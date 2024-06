Efeito Neymar: torcida e jogadores fazem a festa com a presença do craque no Maracanã

Neymar assistiu o jogo contra o Grêmio no estádio e agitou os torcedores. Esteve no vestiário e posou para fotos com jogadores Crédito: Jogada 10

Cerca de 51 mil pessoas estiveram no Maracanã para acompanhar a vitória do Flamengo diante do Grêmio. Mas, uma delas, em particular, deixou o jogo com um gostinho ainda mais especial. A presença de Neymar no estádio carioca fez com que torcedores e até mesmo jogadores fizessem a festa. O J10 mostra para você como foi a noite do craque com os rubro-negros! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Chegada de Neymar ao Maracanã Jogador do Al-Hilal, Neymar partiu saiu Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, de helicóptero para o jogo contra o Grêmio. A aeronave pousou em um hospital próximo ao estádio. Posteriormente, o atleta entrou em uma van rumo ao Maraca.