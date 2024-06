Eduardo e Marçal se aproximam de retorno aos gramados no Botafogo

Dupla treinou com bola, assim como o zagueiro Pablo na reapresentação do elenco no Espaço Lonier nesta quinta-feira (13) Crédito: Jogada 10

O elenco do Botafogo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (13), no Espaço Lonier, e teve duas novidades importantes para o técnico Artur Jorge. Tratam-se de Eduardo e Marçal, que treinaram com bola e se aproximam do retorno aos gramados. A dupla está fora por conta de lesões, porém demonstram cada vez mais evolução para reforçar o Alvinegro para o restante da temporada. Ambos aparecem em imagens divulgadas pela "BotafogoTV", participando normalmente da atividade, que contou com um trabalho em campo reduzido e situações de finalização no terço final. Além disso, o zagueiro Pablo também trabalhou normalmente com o grupo.