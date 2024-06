Cruzeiro está perto de contratar volante da seleção do Paraguai

Cruzeiro encaminhou o acerto com Fabrizio Peralta, volante do Cerro Porteño, de 21 anos. Ele chegaria por R$ 16 milhões

O Cruzeiro está perto de oficializar mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do volante Fabrizio Peralta, que atua no Cerro Porteño e chegaria em definitivo à Toca da Raposa. O jogador está a serviço da seleção do Paraguai para a disputa da Copa América.

O acerto foi revelado pela “ABC TV”, do Paraguai. Dessa maneira, falta apenas a assinatura do contrato para que o volante, de 21 anos, seja jogador do Cruzeiro. Isso porque a diretoria celeste, o staff e o Cerro Porteño já estão acertados.