Cruzeiro acerta a contratação do zagueiro Jonathan Jesus

Clube mineiro pagará ao Ceará R$ 8 milhões por 90% dos direitos econômicos do defensor, que assinará por cinco temporadas

“Cruzeiro Esporte Clube e Ceará Sporting Club confirmam que chegaram a um acordo para a transferência, em definitivo, do atleta Jonathan Jesus”, diz o comunicado do clube mineiro em suas redes sociais.

O Ceará, aliás, ficará com 10% em caso de uma futura negociação do jogador. Jonathan fechará com o clube celeste por cinco temporadas e viajará a Belo Horizonte para realização de exames antes de sua apresentação oficial.

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do zagueiro Jonathan Jesus, junto ao Ceará. O clube mineiro desembolsará R$ 8 milhões por 90% dos direitos econômicos do atleta. A negociação era uma prioridade da diretoria mineira.

Jonathan se formou nas categorias de base do Ceará, e estreou na equipe profissional no ano passado. Ele jogou 13 partidas pelo time cearense, sendo titular em nove delas. A diretoria do Cruzeiro vê o zagueiro como um jogador de muito potencial.

Quarta contratação da era Pedro Lourenço no Cruzeiro

O zagueiro é a quarta contratação de Pedro Lourenço à frente da SAF do Cruzeiro. Aliás, já foram anunciados o goleiro Cássio, ex-Corinthians, e o atacante Kaio Jorge, que estava na Juventus. Lautaro Díaz, do Independiente Del Valle, chega em breve em Belo Horizonte para fazer exames e assinar contrato com a Raposa. –