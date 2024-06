Com ex-Inter, Estados Unidos divulga convocação da Copa América

Meio-campista fez temporada de destaque, na Espanha, com a camisa do Betis

Dois dias após o empate em 1 a 1 contra o Brasil, a seleção dos Estados Unidos tornou pública a sua lista para a disputa da Copa América. Resultado esse, aliás, que tirou um pouco a imagem ruim que ficou após a goleada sofrida contra a Colômbia.

Sede pela segunda vez da competição na história (recebeu a edição de 2015), os norte-americanos contam com um nome conhecido na relação. Trata-se do meio-campista Johnny, ex-nome do Internacional e que milita, atualmente, no Betis (Espanha).