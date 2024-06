Chael Sonnen causa em terras brasileiras e provoca Casimiro após derrota do Vasco para o Palmeiras

Sonnen terá uma luta de boxe com Anderson Silva, neste sábado (15), e provocou o adversário e colocou o Corinthians na história Crédito: Jogada 10

O lutador Chael Sonnen esteve no Allianz Parque e acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, por 2 a 0, na última quinta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, chamou atenção a provocação feita pelo atleta ao streamer Casimiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afinal, com a derrota do time carioca para o paulista, o lutador, que esteva com a camisa do Verdão, não perdeu tempo e provocou o youtuber brasileiro.

“Cazé, sou eu de novo. Você sabe que eu não queria dizer nada, mas o Vasco não vai muito bem. Hoje a noite o Palmeiras está fazendo a limpa. Sem falar que seu time já teve até impedimento, o que significa que você está torcendo para um grupo de trapaceiros. De qualquer forma, eu falo com você em breve. Tchau, Cazé”, disse em vídeo gravado e divulgado. No entanto, as provocações não pararam. Sonnen vai enfrentar Anderson Silva, no próximo sábado (15), em uma luta de boxe. Ele então resolveu comparar Palmeiras e Corinthians. E o Sonnen que provocou o Corinthians antes da luta contra o Anderson Silva Kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/R5iVLFsYS7