CBF divulga análise do VAR em gol anulado de Calleri

Argentino chegou a balançar as redes do Internacional, mas árbitro marcou impedimento. Lance gerou discussão do lado do Tricolor Paulista

A CBF divulgou, na manhã desta sexta-feira (14), a análise do VAR que anulou o gol de Calleri, no duelo do São Paulo contra o Internacional. As equipes se enfrentaram na quinta (13), no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terminou empatado em 0 a 0.

Aos sete minutos do segundo tempo, Luiz Gustavo desarmou Wesley e encontrou Lucas na direita. O camisa 7 cruzou na cabeça de Calleri, que balançou as redes do Internacional. Contudo, o lance acabou invalidado por impedimento.