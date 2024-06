Botafogo anuncia renovação de contrato de Júnior Santos

Alvinegro também provoca o Cruzeiro ao anunciar nas redes sociais a permanência do atacante; veja tempo de contrato

O Botafogo anunciou a renovação de contrato do atacante Júnior Santos. O Alvinegro oficializou o novo vínculo com o atacante de 29 anos em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira. O camisa 11, agora, tem contrato com o clube até dezembro de 2027.

No anúncio de renovação, o Botafogo, inclusive, provocou o Cruzeiro, que tinha interesse em contratar o jogador. No vídeo, um banner do atleta foi colocado em um cruzeiro. Além da Raposa, o Grêmio também demonstrou interesse adquirir o jogador, mas não fez proposta.