Boca Juniors tenta a contratação de meia-atacante da MLS

Depois de trazer o zagueiro chileno Medel para sua segunda passagem no clube, o Boca Juniors busca se reforçar no plano ofensivo com um nome conhecido dos argentinos. Trata-se de Alan Velasco, ex-Independiente e que está, desde 2022, no FC Dallas. De lá pra cá, foram 64 jogos com 13 gols e sete assistências. De acordo com os jornalistas Tom Bogert e Thiago Brandão, o interesse da representação argentina resultou em uma proposta formal que chegou aos norte-americanos. Porém, a negociação não parece próxima de um desfecho positivo para o Boca.

Isso porque o clube que milita na Major League Soccer (MLS) entendeu que a proposta está bem abaixo do que considera válido para vender o atleta de 21 anos. Especula-se que o valor oferecido pelo Boca Juniors tenha sido de três milhões de dólares (R$ 16,1 milhões, na cotação atual). Distância Para se ter uma ideia, quando da contratação de Velasco, o FC Dallas investiu sete milhões de dólares (R$ 37,7 milhões), para tirá-lo do Independiente, há dois anos. Transferência essa, aliás, que era a maior já realizada pela franquia do Texas em toda a sua história até fevereiro deste ano. Agora, esse posto pertence a compra do atacante croata Petar Musa, junto ao Benfica, que pode chegar a US$ 13 milhões (R$ 70 milhões) entre taxa de transferência e bônus contratuais. Assim, a ideia do clube que detem os direitos de Alan Velasco pretende somente considerar ofertas à partir de US$ 6 milhões (R$ 32,3 milhões). Algo que, naturalmente, minimizaria um possível prejuízo em relação ao que foi pago pelo meia-atacante.