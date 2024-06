Atlético terá novo aporte na SAF no valor de R$ 100 milhões

De acordo com empresário Rubens Menin, aporte vai contribuir para diminuir dívidas e juros e, consequentemente, ajudar em contratações

O sócio majoritário da Galo Holding confirmou que vai “inteirar” R$ 100 milhões no FIGA – Fundo de Investimentos e Participações Multiestratégia. O “Ge” foi o primeiro a informar.

O Atlético virou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a mudança está próxima de completar um ano. No entanto, novos aportes serão feitos em breve, como confirmado pelo empresário Rubens Menin.

Menin, afinal, foi questionado sobre a entrada do novo dinheiro no clube e ele destacou a necessidade de um novo aporte por causa dos juros elevados.

“Tem (novos aportes). Será feito um aporte com o Daniel (Vorcaro) de 200 milhões e o FIGA. Não somou, nós vamos investir lá, na verdade eu que vou fazer o investimento para poder fechar esse valor para poder completar aquilo que vai ser feito no Atlético. Sou eu quem vou colocar (o que não chegou a 100 do FIGA). Nós vamos colocar agora”, salientou.

De acordo com a reportagem do “Ge”, o FIGA arrecadou R$ 7,5 milhões, mas é algo distante do valor final. Por isso, Menin vai colocar mais dinheiro.