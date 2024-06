Após declaração de Yan Couto, CBF divulga nota sobre “liberdade e pluralidade”

Em comunicado emitido nesta sexta (14), entidade reafirma compromisso com valores de "melhores práticas de gestão"

No dia seguinte às declarações do lateral-direito da Seleção Brasileira, Yan Couto, sobre pedido para retirar a tintura rosa de seu cabelo, a CBF divulgou nota oficial. No comunicado, emitido nesta sexta-feira (14), a entidade reafirma a busca pela “liberdade, pluralidade, direito à autoexpressão e livre construção” das pessoas que lá trabalham.

Sem citar o lateral, a nota coloca o “desempenho do colaborador” acima de tudo. Revelando, assim, que o compromisso da entidade é com o “bom futebol e as melhores práticas de gestão”.

