António prepara mudanças para clássico contra o São Paulo

O Corinthians se prepara para o clássico contra o São Paulo neste domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico António Oliveira terá muitos desfalques para a partida e será obrigado a fazer mudanças no time titular.

Isso porque o meia Rodrigo Garro levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Atlético Goianiense e terá que cumprir suspensão. O zagueiro Gustavo Henrique, que foi expulso direto no mesmo embate, também está fora. No meio de campo, o treinador ainda não sabe quem começará a partida. Já no setor defensivo, Caetano deve receber uma oportunidade ao lado de Cacá.