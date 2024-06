Amigos de longa data, Álvaro Pacheco recebe presente de Abel Ferreira

Após vitória do Palmeiras sobre o Vasco, técnicos se cumprimentaram. Treinador vascaíno recebeu vinho de presente do comandante alviverde

Após o apito final da partida entre Palmeiras e Vasco, vencida pelos alviverdes a rivalidade ficou no campo. Fora dele, os técnicos das equipes, amigos de longa data, se encontraram na sala de imprensa do Verdão para um encontro fraterno.

Abel Ferreira, do Palmeiras, presenteou o amigo Álvaro Pacheco, do Vasco, com um vinho. Esta foi a primeira vez que os técnicos se enfrentaram em tal cargo.

“Amigos fora de campo, rivais dentro de campo. Seja bem-vindo ao futebol brasileiro, vir para o país do futebol, seja bem-vindo, seja feliz. Sorte para você, menos contra o Palmeiras (risos). Eu tenho aqui uma oferta para você, uma coisa especial. Um vinho para desfrutar com sua família, com teus amigos. Um momento especial para ti também. Era o que eu queria dizer”, disse Abel.