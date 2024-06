Álvaro Pacheco vê evolução no Vasco, mas foca no trabalho defensivo: ‘Parte do processo’

Comandante analisa derrota do Cruz-Maltino para o Palmeiras no Allianz Parque e afirma que agora é seguir evoluindo na temporada

O Vasco voltou a campo nesta quinta-feira (13), porém não conseguiu fazer frente ao Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o técnico Álvaro Pacheco enxergou evolução na equipe, mesmo com a derrota por 2 a 0. Com a pior defesa da competição, o português sabe que precisa melhorar o desempenho e afirmou que isso acontecerá com trabalho a longo prazo, jogo a jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Trabalhar. Isso que precisa para melhorar. A interpretação do jogo da nossa linha defensiva e do meio de campo vem com o trabalho. É um problema que estamos tendo. Do último jogo para cá, a equipe já melhorou. Temos que seguir evoluindo, jogo a jogo, para outros patamares que pretendemos ir”, disse.