Allan inicia trabalhos físicos antes de se apresentar ao Botafogo

Volante fechou com o Alvinegro no início de 2024 e deve chegar ao clube carioca em 10 dias; Ele estava no Al-Wahda, dos Emirados Árabes

Allan assinou pré-contrato com o Botafogo no início de 2024. O vínculo do jogador com o Alvinegro passa a valer no dia 1/7, mas a expectativa é de que inicie os trabalhos com o elenco no CT Lonier antes disso. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro será aberta no dia 10/7, quando os atletas contratados poderão ser registrados na CBF.

Revelado pelo Vasco, Allan passou por Udinese-ITA, Napoli-ITA e Everton-ING antes de chegar ao futebol asiático. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar