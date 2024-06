Alemanha goleia Escócia na partida de abertura da Eurocopa 2024

Alemães vencem por 5 a 1 em Munique e começam competição com o pé direito Crédito: Jogada 10

A festa alemã na partida de abertura da Eurocopa 2024 foi completa. A Alemanha goleou a Escócia por 5 a 1, nesta sexta-feira (14), pela primeira rodada do Grupo A. Wirtz, Musiala, Havertz, de pênalti, Fullkrug e Emre Can balançaram a rede para os donos da casa. Além disso, Ryan Porteous foi expulso na reta final do primeiro tempo e facilitou o triunfo dos alemães. Pelo lado dos escoceses, o zagueiro Rudiger, contra, anotou o gol de honra. Além disso, o triunfo desta sexta-feira quebrou uma série de recordes. Foi a maior goleada em uma partida de abertura na história da Euro, melhor triunfo alemão na competição e maior vitória dos alemães diante da Escócia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dessa maneira, a Alemanha começa a Euro com o pé direito e assumiu a liderança do Grupo A, com três pontos. Neste sábado (15), Hungria e Suíça se enfrentam, às 10h (de Brasília), no outro compromisso da chave nesta primeira rodada.

Maior campeã da Euro ao lado da Espanha, com três títulos, a Alemanha é o país sede da competição pela segunda vez na história e, com apoio de seus torcedores, vai em busca do quarto troféu. LEIA MAIS: Veja todas as informações do Grupo A da Eurocopa 2024 Por outro lado, a Escócia levou um duro golpe em sua estreia na competição. Além de ser goleada e ter Ryan Porteous expulso, que não poderá entrar em campo na próxima rodada, a seleção comandada pelo técnico Steve Clarke não apresentou um grande futebol e terá que correr atrás do prejuízo no decorrer das rodadas.