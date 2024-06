Alê Oliveira prepara ‘inimigos da balança’ versão MG e tem Hulk como convidado

Versão mineira do programa de Alê Oliveira teve Hulk e muita diversão com influenciadores

O comentarista esportivo Alê Oliveira está se movimentando no mercado do jornalismo de Minas Gerais e prepara as gravações para o “Inimigos da Balança”. Aliás, os vídeos foram gravados recentemente e teve o atacante Hulk, do Atlético, como convidado.

O comunicador fez uma série de gravações para o quadro do seu canal no YouTube. Aliás, sua boa relação com Hulk foi diferencial para atrair o camisa 7 do Galo para o estúdio. A promessa é de muita diversão. Além do avante alvinegro, o influenciador Henrique Manderitte, do famoso “sexta-feira meidia”, também foi um dia convidados. Os influenciadores Gustavo Tubarão, Amaral, Thiago e Gordinho também foram chamados.