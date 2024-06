Abel diz que Palmeiras não pode mais vender jogadores: ‘Já fizemos dinheiro’

A vitória do Palmeiras em cima do Vasco por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro, ficou em segundo plano na coletiva de Abel Ferreira. Afinal, a grande dúvida no Verdão é saber como o treinador vai se sair após as recentes vendas de alguns jogadores do elenco.

De acordo com o técnico português, o Palmeiras não vai mais perder nenhum jogador. Endrick despediu-se no início do mês e, nesta quinta-feira, foi a vez de Luan e Luis Guilherme encerrarem suas trajetórias pelo clube. Além disso, Estêvão também está indo para o Chelsea, mas este apenas em 2025.