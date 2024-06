Yuri Alberto se isola como artilheiro do Corinthians e busca melhor marca na carreira

Yuri Alberto vive novamente um momento artilheiro em sua carreira. Nos últimos cinco jogos pelo Corinthians, o atacante marcou cinco vezes. No ano são 14 gols, em 25 jogos. Ele inclusive fez os dois gols no empate do time paulista contra o Atlético-GO.

O camisa 9 está a um gol de igualar seu melhor número desde sua chegada ao clube paulista em 2022. Yuri, aliás, fez 14 gols e também contribuiu com uma assistência. O paraguaio Romero, com nove gols na temporada, vem em segundo na artilharia do Timão. O desempenho equivale ao de 2022, quando fez 11 gols em 28 jogos. Em 2023, o centroavante marcou 15 gols em 63 partidas, além de ter dado sete assistências.

Yuri pode superar marcar que atingiu pelo Internacional

Aos 23 anos, Yuri Alberto pode também superar a marca de sua carreira, quando atuando pelo Internacional em 2020, fez 19 gols em 55 partidas. Na ocasião, o time do Rio do Grande do Sul, terminou em segundo lugar naquela edição do Brasileirão.