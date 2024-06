West Ham anuncia oficialmente a contratação de Luis Guilherme

Joia do Palmeiras assinou por cinco temporada com o Hammers e é mais um a deixar o Verdão no segundo semestre

A negociação foi fechada em 30 milhões de euros (R$ 170 milhões). Desse montante, 23 milhões de euros (cerca de 131 milhões) são fixos e outros 7 milhões de euros (R$ 39 milhões) são de bônus, que variam de acordo com metas esportivas previstas no contrato. O Palmeiras ainda terá direito a 20% do que o clube inglês obtiver de lucro com uma possível venda futura.

O West Ham anunciou oficialmente nesta quinta-feira (13) a contratação do meia-atacante Luis Guilherme. O brasileiro assinou com o clube inglês por cinco temporadas. O brasileiro será oficialmente jogador dos Hammers a partir desta sexta-feira (14), quando abre a janela de transferências na Inglaterra.

“Estou muito feliz de assinar com o West Ham, um clube que confiou no meu trabalho. A Premier League é a melhor liga do mundo, e acredito que vou melhorar demais aqui. Sempre quando tinha oportunidade, cresci vendo o futebol inglês, e poder jogar aqui é um sentimento incrível. Era um sonho desde quanto tinha 11 anos e agora está se tornando realidade”, disse Luis Guilherme.

Uma das principais joias da base do Verdão nos últimos anos, Luis Guilherme não terá uma despedida oficial no Palmeiras. Isso porque ele estava com a Seleção sub-20 para treinamentos e, quando retornou, viajou para Londres para a realização de exames médicos no West Ham.

A passagem de Luis Guilherme no Palmeiras

Projetado ao time principal do Palmeiras em 2023, o garoto obteve espaço com Abel Ferreira e mostrou-se importante na briga pelo título do último Brasileirão. Nesta temporada, o jogador demonstrou a sua evolução com bons jogos. Contudo, o ápice veio contra o Independiente Del Valle-EQU. Na ocasião, ele acertou um belo chute de fora da área e deu a vitória ao Palmeiras.