Vitor Roque, do Barcelona, encurta férias e inicia preparação para a próxima temporada

Atacante, de 19 anos, conta com o auxílio de um preparador físico e de um profissional que também trabalha com Sergi Roberto.

Ainda de acordo com o periódico, o jogador conta com o auxílio de um preparador físico e de um profissional que também trabalha com Sergi Roberto. Durante esse período, o brasileiro realiza sessões duplas de exercícios na academia de casa.

De olho na próxima temporada, Vitor Roque tomou uma atitude antes da reapresentação no Barcelona, que terá Hansi Flick como técnico. Afinal, o atacante encurtou as férias e, desde a última segunda-feira, tem treinado por conta própria, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. O elenco do clube catalão se reapresenta no dia 8 de julho.

Dificuldade na inscrição

No momento, o Barcelona tem tido dificuldade para inscrever Vitor Roque para a temporada 2024/25. Isso acontece em virtude da dificuldade dos culés em se ajustar ao fair play financeiro da La Liga.

Na temporada passada, o clube conseguiu realizar a inscrição por causa da lesão de Gavi, que liberou espaço no orçamento. O meio-campista espanhol segue em processo de recuperação, aproveitando as instalações do CT Joan Gamper.

Recomeço no clube catalão

Apesar do empresário de Vitor Roque dizer que será um recomeço para o jovem em 2024/25, muitos clubes têm interesse no futebol do atleta. No entanto, de acordo com o jornal “Sport”, a preferência do Barcelona é que o brasileiro permaneça na Espanha, visando também os dias de residência no país para a obtenção de passaporte espanhol.